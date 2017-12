Babacar Gaye demande « solennellement » liste de ceux qui ont transigé

Ferloo.com-Les révélations de l’ancienne Première ministre Aminata Touré continue de susciter des réactions. Après Ousmane Sonko, Abdoulaye Baldé, Moustapha Niasse, c’est au tour de Babacar Gaye, un responsable politique du Parti démocratique sénégalais (Pds) de réagir en lançant une demande solennelle au ministre de l’Economie, des Finances et du plan et à l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) de rendre publique la liste de ceux qui ont transigé dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis.

« Je me suis toujours gardé de parler d’Aminata Touré, mais trop, c’est trop », s’est indigné Babacar Gaye sur les ondes de la RFM, ce matin. Faisant allusion aux 200 milliards recouvrés dans la traque des biens supposés mal acquis révélés par l’ancienne Garde des Sceaux et ministre de la Justice Aminata Touré, il estime que cette dernière « ne sait pas ce qu’elle dit, car aucune somme d’argent ne peut pas être comptabilisée dans le trésor public sans une loi de finances rectificative ».

Mieux, pour Babacar Gaye, en faisant de telles révélations, Aminata Touré s’adresse plutôt à son parti (APR, au pouvoir) car les dossiers qu’elle évoque, n’ont rien à avoir avec ceux de la traque des biens supposés mal acquis.

C’est pourquoi, il demande aux journalistes de faire des investigations pour édifier l’opinion sénégalaise. « Mieux, je demande solennellement au ministre de l’économie, Finances et du Plan, Amadou Bâ et à l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) de rendre publique la liste de ceux qui ont transigé dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis », lance-t-il un appel.

Il promet également de saisir les députés du groupe parlementaire Liberté et démocratie de constituer une enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette affaire.

En tout cas, Aminata Touré persiste et signe et assume dans un communiqué que « les cris d’orfraie des clients et associés de la Crei et du procureur de la République peuvent continuer jusqu’au jugement dernier, ils ne m’ébranlent guère ».