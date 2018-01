Babacar Fall : « C’est la honte avec la confection des cartes numériques »

Ferloo.com- « Ce qui se passe avec la confection des cartes d’identité numériques, c’est la honte pour le Sénégal, cela, six (06) mois après le lancement des opérations », a déclaré Babacar Fall, membre du Groupe de recherche et d’appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec).

« Plus de 50 milliards dépensés pour la confection des cartes d’identité numériques et plusieurs mois après son lancement, plus d’un million de Sénégalais n’ont pas encore de cartes d’identité numériques », s’offusque Babacar Fall sur les ondes de Sud Fm.

Comme solution à ce problème, il prône un audit afin de faire un état des lieux exhaustif et faire ensuite les listings qui seront affichés au niveau des préfectures, des sous préfectures et même au niveau des villages pour permettre à tout un chacun de savoir comment faire : aller chercher sa carte, ou déposer une nouvelle carte.

« Sinon, prévient-il, on va avoir des incidents graves à la présidentielle de 2019 car, à cette date il y aura des millions de Sénégalais qui seront privés d’accomplir leur droit civique. Ce sera la responsabilité de l’administration ».