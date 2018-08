Babacar Ba Forum du justiciable : “le décret du Président est catastrophique”

Babacar Ba du Forum du justiciable a qualifié de catastrophique le décret pris par le chef de l’Etat portant révocation de Khalifa Sall de la tête de la mairie de Dakar. Selon lui, cette décision est une forfaiture, déclare qu’il est temps de « brûler » notre Code de procédure pénale non respecté par le chef de l’Etat. « C’est catastrophique, tout simplement parce que la procédure n’est pas encore terminé. Prendre un décret pour révoquer Khalifa Sall et admettre aujourd’hui qu’il est vraiment fautif, c’est une forfaiture. Si vous prenez la loi organique portant organisation de la Cour suprême, cette loi nous dit à chaque fois qu’il y’a un pourvoi de cassation cela suspend les poursuites pénales. Donc la présomption devrait être respectée. Et dans ce cas de figure on a même pas besoin d’être juriste pour le dire. »