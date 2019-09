Axe Sandiara-Thiadiaye : Un accident de circulation fait 5 morts et une trentaine de blessés

La série d’accidents meurtriers se multiplient au Sénégal, malgré l’appel à la prudence. Chaque jour Dieu fait, nos routes tuent et continuent de tuer. Alors qu’on n’a même pas encoure essuyé nos larmes après les derniers accidents de circulation à Badiouré en Casamance et à Louga, voilà que la série se poursuit aujourd’hui encore.

Un accident de circulation est intervenu ce matin entre Thiadiaye et Sandiara, région de Thiès. Le bilan est encore meurtrier. On déplore cinq corps sans vie sur le coup et dénombre une trentaine de blessés dont 22 plus graves. Il s’agit d’un bus de transport en commun qui a quitté Dakar pour rejoindre Kaolack qui a dérapé avant de se renverser. Selon le Commandant Khoudia Ibra Mar de la 24ème Compagnie des Sapeurs pompiers de Mbour, en plus de l’ambulance des Sapeurs pompiers, il y avait également une ambulance civile ainsi que des particuliers qui ont mis leur véhicule à contribution pour évacuer les blessés vers l’hôpital de Grand Mbour et celui de Sandiara.