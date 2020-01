Axe Bountou Pinkine- Poste Thiaroye : Un accident de circulation fait un mort et 6 blessés

Un accident d’une rare violence a lieu tôt ce matin, entre minuit et une heure à hauteur de NMA Sanders. Le bilan fait état du décès d’une jeune dame d’une trentaine d’années et six (06) blessés graves.

C’est à la suite d’un carambolage entre un L200 qui a laissé sa trajectoire, un taxi et un véhicule particulier. Le choc a été tellement violent qu’une jeune mariée il y a quatre mois seulement et qui attendait son mari pour consommer son mariage a perdu la vie. Et six (06) personnes sont sorties avec blessures graves.