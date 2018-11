Audit du fichier : Le Pds surpris de ne pas trouver le bon fichier quitte la salle informatique de la Daf

Ferloo.com- Venus avec d’autres experts de l’opposition pour auditer le fichier électoral, Oumar et ses frères libéraux ont été surpris de constater que “ce n’est pas le bon fichier” que les services de la Direction de l’automatisation du fichier (Daf) ont présenté. Résultat : le représentant du Pds a tout simplement quitté la salle informatique du ministère de l’Intérieur.

Comme annoncé la semaine dernière, les experts de l’opposition sont rendu ce matin à Direction de l’automatisation du ficher pour procéder à l’audit fichier électoral. Surprise, ils disent ne pas trouver le bon fichier. Des experts comme Oumar Sarr ont tout simplement boudé cette expertise.

« Nous sommes venus pour auditer le fichier, mais la Daf ne nous a pas présentés le bon fichier. Une maquette à partir de laquelle on ne peut pas avoir des informations. C’est le même fichier qui a été mis en ligne récemment par le ministère de l’Intérieur et à partir de ce document, on ne peut avoir aucune information. Nous avons décidé de quitter la salle car on n’a plus rien à faire là-bas”, a déclaré à la presse dans la cour du ministère de l’Intérieur.

Selon ce dernier, les plénipotentiaires de l’opposition voulaient se renseigner sur toutes les données à une bonne organisation de la présidentielle de 2019.