Au revoir, Winnie Mandela et belles retrouvailles avec ton Madiba!

Paix à ton âme et que Dieu t’ouvre très grandes les portes du Paradis pour faire de ce lieu ta demeure éternelle.

Enfin pour toi, le repos !

Sans aucun doute, tu t’es battue toute ta vie durant. Qu’on t’aime ou non, force est de reconnaître que tu as marqué de ton empreinte si particulière la lutte contre ce monstre qu’était l’Apartheid. Tu vas retrouver ton amour Nelson Mandela, même si vous aviez été séparés dans la vie ici bas.

Winnie, comme lorsque tu avais été à la rencontre de Madiba, ce fameux jour de 11 février 1990, à sa sortie de la troisième prison dénommée “Victor Verster” qui l’avait accueilli après la plus ignoblement connue et la pire des geôles du nom de “Robben Island” conçue pour briser le recalcitrant leader noir de l’ANC, de juin 1964 à août 1982 avant de le livrer à “Pollsmoor” jusqu’en décembre 1988, ton homme viendra t’accueillir.

Devine qui t’attendra aux portes du Paradis ce jour de ton arrivée là bas…? Madiba ? Oui, tu as trouvé, ton Madiba, toujours élégant et souriant… !

Je te vois si heureuse que j’en ai des frissons. Tellement ton bonheur est si visible, tes yeux si brillants, ton sourire si magnifique !

Oui, ici point de visites sous surveillance comme celles que tu as connues lors de 27 ans d’emprisonnement de Madiba…27 ans, rien que 4 ( quatre) visites autorisées à des années d’intervalles (en plus !) à savoir depuis son arrestation le 5 août 1962:

** une demi heure, sous surveillance, en août 1964,

** une deuxième en 1966,

** une troisième en 1971 après 5 ans d’interdiction de séjour pour toi

** une quatrième avec tes deux filles en décembre 1975 pour donner ensuite place rien quà des échanges épistolaires faisant de toi “sa fontaine de jouvence et sa source crédible d’informations politiques” lui permettant de suivre le pouls du peuple sud-africain et par conséquent de rester en vie…ou plutôt survivre, espérer comme tu avais su garder espoir toi-même…

L’attente avait été longue, Winnie, les brimades et les privations qui suivirent furent horribles sinon terribles…Oui, tu as souffert dans ta chair, violentée, emprisonnée, déstabilisée, opprimée, hantée, harcelée, epiée, vilipendée, menacée, brimée…

Nelson Mandela, que tu adores appeler Madiba, viendra à ton accueil….oui, loin des caméras comme ce 11 février 1990 où le monde entier suivait la retransmission en direct de cet événement incroyable mais dans l’au-delà les anges y seront…belle image avec votre pureté !

Madiba t’avait épousée quand tu avais 21 (vingt et un) ans, alors que lui en comptait 40 (quarante), pour vivre théoriquement ensemble plus d’une trentaine d’années sans jamais en profiter réellement car la “libération de la patrie du joug de l’Apartheid passait avant votre vie intime”, ton homme, ton compagnon, ton roi te reprendra lors des 81 ans que tu comptes aujourd’hui, donc soixante années plus tard mais…pour l’éternité cette fois-ci, sans entrave, sans restriction. En inversant les chiffres 81 tu en auras 18 pour ton Madiba….

Ô quel bonheur pour toi, de la manière surtout dont ton amour pour cet homme a été si fort que tu as déclaré “qu’une partie de ton âme s’en était allée avec lui” !

Cet amour est resté intact malgré tout ce qui a suivi sa sortie de prison allant de la séparation de corps au divorce. Le monstre de l’Apartheid avait pris sa revanche sur ta ténacité, ton engagement, ton opiniâtreté…tu avais effectivement réussi à extirper Madiba de ses griffes ou tentacules mais tu ne pouvais vivre avec lui, profiter des moments intimes et intenses de retrouvailles !

Tu as assisté impuissante à son troisième mariage avec Graça Simbine Machel.

Tu avais même apprécié son choix pour cette autre femme que tu as enveloppée de qualificatifs si positifs, si élogieux reconnaissant l’amour qu’elle portait à Madiba et à votre progéniture. Oui, tu disais, ô Mère de la Nation Sud-Africaine: ” Ta décision de partir, de t’éloigner, de divorcer ne m’a point surpris. Je n’osais pas prendre l’initiative par peur de te faire souffrir encore. J’ai applaudi lorsque tu as choisi Machel. Pleine de grâce, de douceur, câline, discrète, profondément amoureuse de toi, fidèle et généreuse avec notre progéniture. J’ai tout de suite compris qu’elle allait t’offrir toute cette affection qui t’a tant manquée”.

Dis-moi, Winnie, n’avais-tu pas seulement accepté son choix que par amour pour lui ? Tu t’attendais à la séparation car tu avais beaucoup de remords pour une erreur commise et sa compréhension te dérangeait plus qu’elle n’arrangerait la situation. Pour toi tu avais failli…en tant que compagne, même si la combattante avait, elle, réussi sa bataille.

Ta sublime lettre d’amour à Madiba, le 18 décembre 2013 dans laquelle tu écrivais ces extraits est à lire et relire: “Seule, je te revois dans ce township d’Alexandra où, au détour d’une ruelle, j’aperçois ta longue silhouette au milieu d’une bande de jeunes. Seule, je pense à ce jour où tu m’as proposé de devenir ta femme. Seule, je pense à ces petits rares moments d’évasion dont nous pouvions profiter”.

Mon Dieu, quelle solitude ! Quel amour indéfectible et pérenne!

Ton père t’avait pourtant bien préparé à cette vie en te disant: “Nelson est un garçon charmant mais le choisir c’est épouser un combat et non un homme”.

Tu l’as choisi, tu avais suivi ton coeur….

Tu as été sublime en écrivant à titre posthume à ton homme (toujours le 18 Décembre 2013), les lignes suivantes: ” Mon cher époux, je ne prie pas pour toi, Dieu a donné des signaux rassurants quant à ta place dans l’au-delà. je veux ici et pour toujours te dire combien je t’aime”….En dépit de votre divorce, il est et demeure “ton cher epoux” !

Combien d’hommes auraient souhaité être à sa place !!!

Quelle tristesse sur terre pour ceux qui restent, quel bonheur pour vous dans l’au-delà où il n’y a aucune pression, aucune influence, aucune méchanceté, aucune jalousie ni sociale ni politique…

Repose en paix, Winnie Mandela, tu n’as jamais été une ex mais une éternelle Madame Mandela…ton prénom ira toujours avec le nom Mandela, celui de ton Nelson ou plutôt de ton Madiba…belles retrouvailles avec ton homme, Winnie à l’image d’Adam et Eve dans le Paradis.

