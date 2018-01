Attaqué par le Grand Orient, le Collectif contre la franc-maçonnerie concocte une dure riposte

Le Collectif contre la franc-maçonnerie en a eu pour son grade dans la réaction écrite du Grand Orient de France publiée le 26 janvier 2018 à Paris. La plus puissante loge maçonnique française a utilisé des mots durs comme « forces obscurantistes » et « groupes extrémistes » pour désigner le Collectif des associations islamiques du Sénégal, l’Association Jamra et Annd Samm Jikko Yi réunis au sein du Collectif contre la franc-maçonnerie. Lequel a, par son activisme, réussi à pousser l’Etat du Sénégal à interdire les assises des franc-maçons qui avaient été prévues à Dakar pour les 2 et 3 février. Le Grand Orient ne s’est pas limité là. Il a proféré des menaces directes contre ces organisations. Il a promis de « prendre, sans tarder, les initiatives qu’exige la gravité de la situation. »

Et c’est par là que le Collectif a commencé la contre-attaque. Ce dimanche 28 janvier, alors qu’il se réunissait à la Mosquée Inachevée, à Yoff, autour de la restitution des missions menées auprès des khalifes des confréries pour les sensibiliser sur les dangers de la franc-maçonnerie, Mame Mactar Guèye de Jamra a pris la parole. Il a rapporté à l’assistance l’article écrit en exclusivité par yerimpost.com autour de la riposte du Grand Orient de France suite à l’annulation de la rencontre de Dakar. Non sans ajouter: « Si cette puissante organisation a pu être contrariée au point de proférer des menaces, c’est la preuve que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons redoubler d’ardeur dans ce combat. »

Yerimpost