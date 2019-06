Attaque des Lionceaux : Les belles promesses d’Amadou Sagna

Arrivé en Pologne dans un parfait anonymat, Amadou Sagna n’a pas mis du temps pour se faire remarquer et devenir l’une des révélations de la Coupe du monde U20. Auteur de quatre buts, dont le plus rapide de l’histoire de cette compétition, l’attaquant sénégalais affiche de grandes promesses qui laissent augurer un bel avenir.

S’il est un joueur qui a bien démarré son mondial, c’est bien Amadou Sagna. Ses performances ne laissent personne indifférente. L’attaquant des Lionceaux qui fêtera ses 20 ans lundi prochain compte déjà quatre buts et s’affirme match après match comme un élément essentiel de l’équipe. Depuis qu’il est arrivé à la tête de la sélection, Youssouph Dabo a fait de lui un de ses piliers sur la ligne offensive ; le joueur possédant une particularité appréciable de pouvoir évoluer aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droit.

Avec un toucher de balle soyeux et une aisance technique presque naturelle avec une qualité de dribble au-dessus de la moyenne, le feu follet sénégalais sait mêler puissance physique à qualité technique pour créer la panique dans les derniers mètres. Amadou Sagna l’a démontré maintes fois sur les pelouses polonaises et a marqué de fort belle manière les esprits. L’attaquant de Cayor Foot s’est montré fort redoutable lors du match d’ouverture contre Tahiti, inscrivant un triplé mémorable. Il ouvre le score après seulement 9 secondes de jeu et établit un nouveau record du but le plus rapide de l’histoire de cette compétition, effaçant du coup celui du Nigérian Monday Odiaka qui remontait à 1985. « C’est un plaisir pour moi de marquer le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde. C’est une belle performance, mais c’est un travail de l’équipe, donc un collectif », avait lâché le jeune attaquant après son exploit. Cette performance est une preuve si besoin en était que Sagna a bien retrouvé la confiance.

Grâce à ses trois buts, l’attaquant de Cayor Foot est entré dans les annales, mais cela ne lui fait pas pour autant tourner la tête. « C’est une belle performance, mais qu’il faut vite oublier et continuer de travailler pour aller encore plus de l’avant », avait-il confié, après le premier match.

Depuis, tout le monde garde un œil attentif sur ses prestations. Et pourtant, avant la Coupe du monde en Pologne, Sagna avait connu une baisse de régime. Il s’était fortement illustré lors du tournoi Ufoa B remporté en décembre dernier par le Sénégal à Lomé, au Togo. Les Lionceaux avaient battu (2-0) en finale le Nigéria et l’ouverture du score portait déjà sa signature. Mais Sagna n’avait réussi à confirmer ce regain de forme lors de la Can U20 disputée en février dernier au Niger. Aucun but inscrit sur les quatre rencontres qu’il a disputées, dont trois comme titulaire.

En Pologne, le jeune attaquant a su retrouver son meilleur niveau et être décisif dans les moments les plus importants. En huitième de finale, contre le Nigeria, Sagna a remis ça en ouvrant le score, confirmant ainsi tous les espoirs placés en lui.

Aujourd’hui, le Sénégal profite pleinement de sa réussite. Et samedi, contre la Corée, il est encore attendu pour se transcender et être décisif. (Le Soleil)