Ferloo.com-Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, en collaboration avec la Banque Mondiale, organise un atelier de prospective sur l’économie numérique pour une croissance inclusive au Sénégal le lundi 05 mars 2018 à 09 heures à l’hôtel Pullman Dakar.

Ce sera sous la présidence effective de Monsieur Abdoulaye Baldé, Ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique, en présence de Monsieur Mayacine Camara, Coordonnateur de la Direction Générale de la Planification et des Politiques Economiques et de Madame Louise Cord, Directrice des Opérations de la Banques Mondiale au Sénégal.

L’objectif de cet atelier est d’évaluer l’économie numérique au Sénégal par rapport aux meilleures pratiques internationales pour identifier les forces et les faiblesses du système et de l’infrastructure actuel, mais aussi de partager les principales références, les expériences transformatives d’autres pays (études de cas) et les leçons apprises.