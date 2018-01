Atelier de Lancement des travaux de la gestion budgétaire 2018, prévu demain

Ferloo.com-Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP) organise un Atelier de lancement de la gestion budgétaire 2018, ce jeudi 11 janvier 2018. Ce sera sous la présidence effective de Monsieur Birima MANGARA, Ministre Délégué auprès de Monsieur Amadou BA, Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, chargé du Budget.

L’objectif de cet atelier est d’identifier les principales contraintes relatives à l’exécution du budget de l’Etat et de rappeler les points essentiels de la réglementation budgétaire, comptable et financière aux fins d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques.