Assemblée nationale : Aly Ngouille Ndiaye dévoile son plan de sécurisation devant les députés

Ferloo.com- Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye a rassuré la représentation nationale pour la sécurisation du pays en dévoilant le plan de sécurisation du territoire national avec le renforcement des patrouilles, le recrutement des policiers et des gendarmes, la multiplication des patrouilles et la construction des commissariats…

“Nous avons vécu des événements durs lors du mois de févriers et mars, avec les meurtres de Mariama Doumbia, Fallou Bâ et Fallou Diop. Nous avons échappé à un autre cas, Idiatou Diallo qui a tenté d’enlever un enfant et qui est actuellement en détenue. Quand ces événements sont survenus, nous avons au niveau de la police et de la gendarmerie pris des dispositions immédiates pour renforcer les contrôles. En l’espace de quelques jours, nous avons interpellé, dans le cadre des opérations de surveillance, plus de 1000 personnes dans les différents centres urbains. Ce son des opérations qui continuent et nous envisageons de le faire de jour comme de nuit. Pour le moment ce sont des opérations de nuit. Nous avons également, dans les opérations à court terme, décidé de renforcer le maillage au niveau national.

La gendarmerie a un programme de construction d’une trentaine de brigades à l’échelle nationale. Dix commissariats seront construits au niveau national dont cinq (05) à Dakar. Le président nous a autorisés cette année, le recrutement de 1500 gendarmes et de 1400 policiers auxquels nous ajouterons 1000 policiers auxiliaires pour renforcer au niveau national.

Nous avons connu des cas présentés comme des rapts d’enfants qui se sont avérés être des fugues de jeunes filles. Nous appelons les parents à plus de vigilance pour le contrôle des enfants”.