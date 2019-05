Assassinats : L’APR s’incline devant la mémoire de Bineta Camara et Coumba Yade

Ferloo.com – Le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République s’incline pieusement devant la mémoire de Bineta Camara et Coumba Yade lâchement assassinées à Tambacounda et à Thiès, respectivement.

Le SEN prie pour le repos de l’âme des disparues et sollicite de Dieu qu’Il les accueille dans son paradis.

Sous l’égide du Président Macky Sall et au nom de tous les responsables et membres du Parti, le SEN présente ses condoléances émues aux familles des victimes et à toute la population sénégalaise qui, dans un élan unanime, a condamné avec fermeté ces actes, contraires à nos traditions et notre culture, qui ont eu raison de la vie des deux jeunes filles.

Le SEN demande aux autorités de poursuivre les efforts dans les initiatives en matière de sécurité des personnes et des biens. Il demande, dans le même esprit, aux familles, et aux citoyens en général, de redoubler de vigilance et de continuer à appuyer les autorités compétentes dans la lutte commune pour la sécurité à tous les niveaux de la société.

Le SEN appelle tous les Sénégalais à se mobiliser davantage contre toutes les formes de violences, spécialement celles exercées contre les femmes et les enfants qui sont le cœur et le poumon de notre société.

Le SEN exhorte les forces de sécurité et la justice à maintenir le cap pour débusquer et punir de façon exemplaire les coupables.