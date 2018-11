AS Pikine/Jaraaf, match phare de la 2e journée de Ligue 1 sénégalaise

La deuxième journée du championnat d’élite sénégalais reprend ses droits ce week-end, avec une alléchante rencontre qui va opposer dimanche, dans la banlieue dakaroise, la populaire équipe de l’AS Pikine, au champion sortant, le Jaraaf de Dakar.

Après leur point du match nul (1-1) pris devant le Stade de Mbour, les Pikinois auront à cœur de briller devant leur public et marquer de fort belle manière leur retour en Ligue 1, après quelques années au purgatoire.

Ce match risque d’être âpre pour les banlieusards, car l’équipe championne en titre a à cœur de se reprendre après avoir laissé échapper deux points lors de la première journée face à Mbour Petite Côte (1-1).

Cette autre équipe mbouroise de la L1 recevra, pour sa part samedi, l’actuel leader Teungueth FC, large vainqueur (3-0) de Dakar Sacré-Cœur, à l’occasion de la 1ère journée.

Egalement vainqueur (1-3) de Sonacos lors de la première journée, Génération Foot va tenter de rééditer la même performance à domicile face à l’équipe saint-louisienne de la Linguère.

Au total, entre samedi et dimanche, sont prévues sept rencontres dont un certain derby du nord entre le Ndiambour et la Sonacos.

Le programme : Samedi : Dakar Sacré-Cœur / Douanes, Génération Foot / Linguère, Mbour Petite Côte / Teungueth FC – Dimanche : AS Pikine/ Jaraaf, Niary Tally / US Gorée, Casa Sports/ Stade de Mbour et Ndiambour / Sonacos). (APA)