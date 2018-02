Arts et culture – Toubab Dialaw : L’art de l’In-vu se transporte sur la colline bleue, ce week-end…

Arts et culture – Toubab Dialaw : L’art de l’In-vu se transporte...

Ferloo.com – L’Initiateur du concept de l’Art de l’In-vu, Dr Abdourahmane Ngaidé, Enseignant chercheur au Département d’Histoire de la FLSH de l’Ucad de Dakar, cet art sera transporté, au cours de ce week-end sur les flancs de la Colline bleue, à Toubab Dialaw. En effet, un communiqué de M. Ngaidé parvenu à Ferloo, annonce la tenue de cet évènement, les 2, 3 et 4 février 2018, à Toubab Dialaw. Et le tout est accompagné par une soirée musicale de Souleymane Faye alias Diégo.



L’Art de l’In-vu se transporte sur La colline bleue “Comme une blessure dans les entrailles du bois, par mots, relief, sous-relief et suintements dans le temps et l’espace. Et l’image s’auto-engendra”, dit l’artiste-peintre, Kalidou Kassé.

« Comme une colline bleue,

A ses flancs des chèvres blanches,

Gambadant sur un tapis vert,

Là-bas… la mer, “mère des eaux”, scintillante…», ajoute, l’Enseignant chercheur au Département d’Histoire de la FLSH de l’Ucad de Dakar, Dr Abdourahmane Ngaidé.