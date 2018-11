Arriérés intérieurs du Sénégal: Le FMI a-t-il donné raison à Mamadou Lamine Diallo?

L’honorable député Mamadou Lamine Diallo estime dans ses questions hebdomadaires adressées au Gouvernement du Sénégal la gestion des finances publiques que le Fonds monétaire international (FMI) lui a tout simplement donné la raison à propos des arriérés intérieurs de plus de 1000 milliards.

Suul ker du ko teree feen dit la maxime wolof. J’affirme depuis des mois que Macky Sall cache des arriérés intérieurs de plus de 1000 milliards dont 26 dus aux entreprises du PUDC. J’ai écrit au DG du FMI pour attirer son attention sur la complaisance de ses services au Sénégal. La dernière sortie du FMI confirme donc ce que j’ai toujours dit.

L’explication de cette situation est simple. Macky Sall a dépensé notre argent souvent emprunté dans des projets à rentabilité économique (impact sur la croissance) et fiscale douteuses. Trois exemples parmi 69, le Centre Abdou Diouf de Diamnadio (50 milliards) et le Building Mamadou Dia (40 milliards) sans oublier le parc industriel de Boun Dionne de 30 milliards. Une centaine de milliards dépensés déjà pour acheter des avions qu’on aurait dû louer. Des offres spontanées servent plus à alimenter des comptes offshores à Dubaï que le développement du pays. Tout cela ne peut pas être caché par les manipulations des chiffres sur la croissance. La Grèce l’a expérimenté avant Macky Sall. On sait comment s’est terminée cette aventure. Un ajustement structurel drastique !

Quant à la Poste, la dérive financière est évidente, le responsable est le DG préposé au clientélisme à Thiès.

Ci-jointe la lettre adressée à Christine Lagarde Directrice Générale du FMI

Dakar, le 13 Mars 2018

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

ASSEMBLEE NATIONALE

XIIIème Législature

Commission de la Culture et

De la Communication

Le Président

/-)

Madame Christine LAGARDE

Directrice Générale du FMI

Objet : Demande d’enquête au sujet des finances publiques du Sénégal

Madame la Directrice Générale,

Comme vous le savez, dans les pays de l’UEMOA dont le taux de change est fixe et le financement monétaire des déficits publics strictement contrôlé, l’accumulation des arriérés intérieurs par l’Etat et ses démembrements est un indicateur économique critique. C’est la raison pour laquelle la non accumulation d’arriérés intérieurs et extérieurs est l’un des quatre principaux critères de convergence des pays de l’UEMOA.

Lors du vote du budget 2018, contre toute attente, le gouvernement du Sénégal a demandé à l’Assemblée Nationale d’autoriser le Président de la République à contracter des emprunts, à recevoir des dons au nom de l’Etat du Sénégal et à lever des ressources de trésorerie pour un montant global de 1686, 8milliards de FCFA. J’ai demandé au ministre en charge des finances publiques d’expliquer ce montant et notamment un écart de 480 milliards, en vain.

Il est désormais clair que le gouvernement du Sénégal a accumulé des arriérés intérieurs dépassant 15% des recettes fiscales et non fiscales.

Je considère que le FMI ne pouvait pas ignorer l’accumulation d’arriérés intérieurs par le Sénégal. En effet, c’est le FMI qui par exemple a attiré l’attention des Sénégalais sur le déficit de la SN la Poste.

Donc, tout porte à croire que le FMI a fermé les yeux sur l’accumulation des arriérés intérieurs par le gouvernement du Sénégal. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir diligenter une enquête interne pour situer les responsabilités. Les chefs de mission et représentant du FMI dans la période récente ne pouvaient pas ignorer l’existence de ces arriérés intérieurs.

Dans l’espoir d’une suite diligente à ma demande, je vous demande de croire, Madame la Directrice Générale, à l’expression de ma parfaite considération.

Mamadou Lamine DIALLO

Membre de la Commission de l’Economie Générale, des Finances,

Du Plan et de la Coopération économique