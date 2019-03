Arrestations tout azimut : La COS/M23 interpelle les autorités sur l’impertinence d’un tel comportement

Ferloo.com- Par ce présent, La Commission Orientations et Stratégies COS/M23 vient constater et dénoncer à l’endroit de l’opinion nationale et internationale, les arrestations tout azimut de citoyens sénégalais, auxquelles nous assistons ces derniers jours, et ainsi alerter les autorités des dangers qu’encoure le Sénégal en termes de stabilité et de paix sociale.

La COS/M23 interpelle ainsi les autorités sur l’impertinence d’un tel comportement, et rappelle ces dernières à une dynamique autre que la répression et l’intimidation de membres de l’opposition, surtout suite à une situation post électorale très tendue.

En conséquence, la COS/M23 exige du pouvoir en place, la libération immédiate de nos concitoyens, dont la privation de liberté, conforte encore une fois nos craintes d’une gouvernance dictatoriale dictée par un Etat policier, qui met à terre les fondements de la démocratie et des libertés.

La COS/M23 manifeste à cette occasion, toute sa solidarité aux victimes, des jeunes et des femmes pour la majorité, pour leur libération immédiate, et s’engage encore une fois contre la dictature, l’intimidation et la les abus de pouvoir.

Par ailleurs, la COS/M23 entend se prononcer très prochainement sur les résultats de l’Election présidentielle de ce 24 février 2019, pour en tirer les conclusions attendues et décliner des perspectives en ce sens.

L’Essentiel, le Sénégal !

Par souci et par conviction, vive la Sénégal, vive la Nation !