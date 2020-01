Arrestation des membres de Noo Lank : Me Khoureichi Bâ parle de « charabia juridique »

C’est une quinzaine des membres du Collectif Noo Lank qui sont arrêtés depuis samedi dernier vers la Medina dans le cadre de sa campagne de sensibilisation contre la hausse du prix de l’électricité alors qu’ils distribuaient des flayers, une activité que Me Khoureich Bâ qualifie de « citoyenne » donc ne demande pas de déposer une déclaration.

«La distribution des flayers n’est pas une activité qu’on doit déclarer. C’est une activité citoyenne. Une aspiration démocratique. Parmi les 30 personnes qui étaient sur place, 15 sont arrêtés après avoir été filtré par des éléments de police, avec comme grief rassemblement illicite non déclaré. Et elles sont au commissariat central et soumis à une enquête très serré depuis samedi. Il faut que ces pratiques cessent. C’est vraiment du charabia juridique. Et c’est à déplorer et à dénoncer», déclare-t-il sur les ondes de Sud Fm