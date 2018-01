Après six ans de baisse, les revenus d’IBM progressent au dernier trimestre 2017

Depuis 23 trimestres, le chiffre d’affaire de big blue n’avait plus augmenté. Jusqu’à son bilan du dernier trimestre de 2017 où la firme a généré 22,5 Md$, soit une croissance de 3,2% par rapport à l’exercice précédent.

La chute libre est bel et bien terminée. Pour son dernier trimestre 2017 (clôt le 31 décembre 2017), IBM voit finalement son chiffre d’affaires repartir à la hausse. Ce n’était plus arrivé depuis 23 trimestres, soit presque six ans. Alors qu’à la même période en 2016, big blue générait 21,8 Md$ de revenus, il termine son exercice 2017 à 22,5 Md$ au quatrième trimestre. Soit une croissance de 3,21%. Les impératifs stratégiques (cloud, cybersécurité, analytique, réseaux sociaux et mobilité) ont atteint 11,1 Md$ (+17%). Le cloud a porté une partie de la croissance du groupe avec 30% de hausse à 5,5 Md$.

Dans le détail par secteur, les solutions cognitives ont rapporté 5,4 Md$ (+3%) grâce aux logiciels de sécurité et de traitement des transactions. Du côté d’IBM Global Services, les revenus ont gagné 1% à 4,2 Md% pour le quatrième trimestre 2017. Des chiffres stables alors qu’une restructuration serait à prévoir au sein de cette filiale du groupe. Baisse de 1% par contre du côté des services IT et de l’intégration cloud, à 9,2 Md$. Les ventes de matériels ont, elles aussi, porté la croissance de big blue en générant 3,3 Md$ (+32%) grâce aux bonnes ventes du dernier mainframe, le Z14, mais également des systèmes Power et du stockage, selon un communiqué de presse.

Pour l’année écoulée, IBM a annoncé avoir généré 79,1 Md$ de revenus. Ce chiffre est, lui, en baisse de 1% par rapport à l’exercice 2016. Les impératifs stratégiques ont grimpé de 11%, à 36,5 Md$ et les revenus du cloud ont représenté 17 Md$ (+24%).