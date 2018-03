Après l’UA, la Chine va construire le nouveau siège de la CEDEAO

La CEDEAO et la Chine ont signé, ce mercredi 14 mars à Abuja, un mémorandum d’accord pour la construction du nouveau siège de l’organisation. Le gouvernement chinois a ainsi accordé un don de près de 32 millions de dollars pour la réalisation de l’infrastructure qui constitue un geste de Pékin en faveur des pays membres de la CEDEAO avec lesquels elle entend intensifier davantage sa coopération économique.

La Chine sait prendre soin de ses amis et n’hésite pas à sortir le chéquier pour le faire dsavoir. Après avoir financé la construction du gigantesque siège de l’Union africaine (UA) à Addis Abeba, la Chine récidive avec la CEDEAO qui vient de recevoir une subvention de 31,6 millions de dollars de la part de Pékin qui s’engage ainsi à édifier un nouveau siège pour l’organisation communautaire ouest-africaine.

A cet effet, un mémorandum d’accord a été signé, ce mercredi 14 mars à Abuja, entre le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou et l’ambassadeur de Chine au Nigeria et à la CEDEAO, Zhou Pingjian. La cérémonie de signature s’est déroulée en marge d’une réunion bilatérale entre les deux parties. L’occasion pour Jean-Claude Brou d’exprimer sa gratitude au gouvernement chinois pour ce coup de pouce financier, «un geste de bonne volonté de la Chine à la CEDEAO.

Selon les explications du président de la Commission, la construction d’un nouveau siège pour la CEDEAO est une nécessité au vu notamment de l’augmentation des effectifs du personnel qui y travaille. Actuellement, les employés de la Commission sont répartis entre trois bâtiments différents éloignés les uns des autres dans la capitale nigériane. Le président Jean-Claude Brou a par la même occasion demandé à l’équipe chargée de la conception de l’édifice de veiller à ce que le bâtiment dispose d’une architecture qui reflète la culture africaine des Etats membres de la CEDEAO.

Geste amical de Pékin

Selon les termes de l’accord, en plus du financement et de la réalisation du nouveau siège, la Chine devrait se charger de la maintenance du bâtiment et du matériel qui y sera installé pour une durée de trois ans après son inauguration. Intervenant lors de la cérémonie, l’ambassadeur chinois a tenu à réaffirmer l’engagement de son pays à continuer à promouvoir le partenariat avec la CEDEAO à travers le renforcement de la coopération économique et technique, comme l’illustre l’appui à la construction du nouveau siège de l’organisation, «un geste qui vise à entretenir cette relation», selon les mots de Zhou Pingjian. Il a en ce sens assuré que l’infrastructure «sera de haute qualité et reflétera les aspects culturels de la région».

A travers l’accord qui entre en vigueur avec effet immédiat, la Chine prendra en charge la construction du complexe qui abritera les bureaux, le centre de conférences ainsi que les installations routières, les équipements électriques, les parkings et les postes de sécurité sur le site proposé du projet. Les travaux débuteront également dans les plus brefs délais, et afin de s’assurer des décaissements de la subvention chinoise, un organe sera mis en place par la CEDEAO et China Development Bank Corporation.

Le projet de construction d’un nouveau siège par la CEDEAO a été annoncé en 2012, mais a buté sur la question du financement, avant de resurgir ces derniers temps grâce notamment à l’appui de Pékin. La Chine renforce ainsi sa coopération avec la CEDEAO, une région où ses entreprises sont de plus en plus actives, même si ce «geste amical» n’est pas sans soulever des inquiétudes notamment avec ce voile qui entoure toujours l’affaire de l’espionnage du siège de l’UA par Pékin.

Afrique.latribune