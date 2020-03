Après “France dégage !”, le SEN du FRAPP lance « Corona dégage ! »

Se prononçant sur le Coronavirus ou Covid19, le Secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP, dans un communiqué aux allures d’un discours à la nation et reçu à Ferloo, déclare « Corona dégage ! » Lire son adresse…

« Sénégalais.e.s, Frères et sœurs africain.e.s,

Hôtes étranger.e.s vivant parmi nous,

Depuis plusieurs jours nous entendons et écoutons votre peur », dit-il.

A l’en croire : « Le FRAPP prend acte des mesures prises par l’administration Macky Sall contre le Corona virus et demande au président Macky Sall de réunir les conditions :

-d’un dépistage à large échelle,

-d’une prise en charge intégrale des patients,

-d’un confinement à domicile de toutes personnes vivant dans les poches d’éclosion ».

Et d’ajouter : « Dans le cadre de la lutte contre le Corona Virus, Le FRAPP propose de voter une loi de finance rectificative augmentant le budget du ministère de la santé et de l’action sociale, d’augmenter les centres de mise en quarantaine (dans un premier temps, un centre par département par exemple), de lancer la mise sur pied d’unités de virologie nationale, de rendre disponibles les produits (gels, masques…), d’avoir une réponse sanitaire panafricaine au corona virus, de négocier avec les autres pays africains un moratoire sur la dette extérieure, de limiter la fuite des capitaux et de solliciter la coopération médicale de la Chine, de Cuba… »

Pour le FRAPP, les ressources du pays doivent bénéficier à tous et surtout en période d’épreuve.

« Justement, indiquent les camarades de M. Guy Marius Sagna, parce que nous sommes en période de coronavirus, le FRAPP demande à l’Etat d’augmenter le budget du ministère de la santé et de l’action sociale qui a connu une baisse de 7% de 2019 à 2020 ».

A les en croire, « c’est parce que nous sommes en période de grave risque qu’aujourd’hui encore plus qu’hier la gestion des ressources du Sénégal doit être démocratique, transparente ».

Selon leurs dires, « parce qu’il y a le coronavirus et que nous devons protéger ceux parmi nous qui sont vulnérables, le FRAPP demande que l’Etat paie les 9 milliards qu’il doit aux agents de l’ex-Sotrac, que l’Etat réunisse les conditions pour que les 22 notaires puissent exercer leur profession, que l’Etat fasse respecter les décisions de justice comme celles favorables aux travailleurs de Pcci restés 14 mois sans salaire, que l’Etat respecte les accords « réalistes et réalisables » signés avec les enseignants, les syndicats de la santé…Que l’Etat veille sur les enfants talibé, nos concitoyens dans les autres pays les plus touchés par le corona virus, les prisonniers (il doit être possible de gracier pour réduire drastiquement la surpopulation carcérale)… »

« A nos soldats de la santé et de l’action sociale qui sont en ligne de front, le FRAPP exprime tout son soutien ».

Le FRAPP « invite Noo Lank et Aar li nu bokk à la mise sur pied d’un comité national de crise citoyen pour suivre l’évolution de la situation mais aussi et surtout être à l’avant-garde de la lutte citoyenne contre le corona virus. En attendant, le FRAPP lance la campagne « Corona dégage ! » comme contribution à la lutte. Le FRAPP invite tous les révolutionnaires (c’est-à-dire ses membres) ainsi que ses sympathisants, les populations à se mobiliser pour barrer la route au corona virus. Le FRAPP invite les citoyens à assumer pleinement leur devoir individuel face au corona virus. Ne doivent triompher aujourd’hui ni égoïsme ni concurrence. Mais solidarité, complémentarité, responsabilité ».

Et de soutenir que « le FRAPP termine – pour ne pas conclure, car nous reviendrons sur cette question – en invitant tout un chacun à méditer les propos tenus par le Khalife général des tidianes récemment en Gambie. « Jusqu’à présent l’Afrique n’est pas indépendante. Elle n’a ni indépendance économique ni indépendance politique. Et si nous n’avons pas ces deux, nous n’avons rien. Nous sommes trop dépendants de l’impérialisme. La coopération est possible. Mais continuer à être dépendants ce n’est pas possible. ». Sans indépendance économique et politique point de système de santé capable de protéger notre peuple ».