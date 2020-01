APR : La Commission de discipline acte l’exclusion de Moustapha Diakhaté

La commission de discipline de l’Alliance pour la République (APR) vient d’acter sa décision d’exclure l’ancien chef de cabinet du président de la République Moustapha Diakhaté de ses rangs

Pour prendre la décision d’exclure Moustapha Diakhaté des rangs de l’Apr, la commission de discipline composée d’Abdoulaye Badji, de Benoit Samou, d’Abdou Mbow et de Mbaye Diagne (absent de la rencontre) a brandi les dispositions des articles 3, 4, 14, 19 et 20 du Statut de l’Apr et des articles 25 et 26 du règlement intérieur dudit parti pour délibérer de l’exclusion de Moustapha Diakhaté de l’Apr. Voici le délibéré