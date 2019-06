Appel à témoins, interdiction de marches, refus de porter plainte : Sénégal, ce beau pays des incohérences !

C’est redondant de dire que le Sénégal est un pays vraiment beau. Le peuple, dans ses beaux atours de spectateurs observe en s’en délectant les acrobaties de ses dirigeants et souvent ne pipe mot. Certains rient des scènes comiques auxquelles les politiques les invitent en permanence, d’autres crient au scandale pendant que le reste, une importante frange de la société pourtant, sourient de façon malicieuse. Les rares personnes qui prennent des initiatives voient l’administration leur faire barrage pour mater toute velléité de protestation.

Les derniers développements de l’affaire Pétro-Tim et le frère du président de la République prêtent à rire, même s’il faut reconnaître que les accusations sont suffisamment graves pour ne susciter qu’indignation. C’est d’ailleurs la raison de ce fou rire qui nous habite, un rire si fou qu’il ne peut s’expliquer. L’attitude du principal accusé en l’occurrence Aliou Sall et ses souteneurs est passée par là. En réalité, l’affaire des 10 milliards de dollars ne devait mobiliser les gens que pour faire éclater la vérité. En lieu et place, ce sont des factions et des fractions qui sont notées au sein du même peuple. La nébuleuse autour de cette affaire divise alors qu’elle devait créer une action commune des citoyens, quelle que soit leur couleur politique, pour la défense de l’intérêt commun.

Pendant que certains remuent ciel et terre, non pas seulement pour accuser Aliou le petit frère mais surtout pour faire jaillir la vérité, d’autres s’érigent en boucliers autour du maire de Guédiawaye. C’est juste ubuesque. Dans cette affaire de pluie de dollars, les citoyens rompent définitivement d’avec la perception même du concept Etat-nation si cher aux pères fondateurs. Pour un dossier politico-judiciaire, la politique prend le dessus sur la justice et nous présente un autre idéal : un peuple, deux buts, deux fois. Parce que tout simplement quand d’aucuns sont de bonne foi se fixent comme objectif le triomphe de la vérité, d’autres, de mauvaise foi, optent pour la défense des intérêts crypto-personnels. Quel pays, quel beau peuple !

Pourquoi le président de la République, lors de sa première intervention sur le dossier le jour même de la korité, s’était-il empressé à dénigrer le média britannique au profit de son frère ? Pourquoi Aliou Sall a-t-il renoncé à porter plainte contre ledit média pour laver son honneur ? Pourquoi le ministre de la justice, Garde des Sceaux va totalement à l’encontre de sa première impression (dans sa déclaration du jour de la korité) et met le Procureur à contribution alors qu’il dépeignait l’affaire comme un dossier entre privés ? Pourquoi les partisans de Sall frère n’encouragent-ils pas ce dernier à ester en justice tous ceux qui l’accablent dans cette affaire horrible de corruption et de malversations ? Les questions sont nombreuses et leurs réponses se trouvent chez les principaux acteurs, lesquels préfèrent faire de la diversion. Pendant ce temps, le peuple, divisé en groupuscules de partisans, se crêpe le chignon. Quel pays, quel beau peuple !

L’appel à témoins du procureur est ce qui prête le plus à confusion dans cette affaire. Non seulement ses déclarations sur l’affaire, condamnant sans appel ceux qui en débattent sur les réseaux sociaux, ne sont pas très à-propos mais l’orientation de sa conférence de presse même en dit long sur les motivations du représentant du ministère public. Alors qu’on l’attendait exclusivement sur le cas Aliou Sall, le procureur Serigne Bassirou Guèye aborde dans le même temps des dossiers non moins importants certes mais vieux et presque passés de mode. L’évocation de l’affaire du meurtre de l’étudiant Fallou Sène et le dossier du Coud, il faut le dire, ont diminué la solennité que son intervention sur l’affaire Pétro-Tim devrait avoir, comme ce fut le cas avec le maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall. Certains, de bonne ou mauvaise foi, rangent la sortie du procureur dans le registre des faits-divers parce qu’il serait le procureur du président de la République et de ses proches et non de la République dans son entièreté. Qui pis est, son appel à témoins sur l’affaire en question témoignerait d’une inefficacité et inefficience de nos enquêteurs pourtant très bien formés. Ce à quoi je me refuse absolument de croire. Quel pays, quel beau peuple !

S’il n’était intéressé que par l’éclatement de la vérité, le procureur devrait donner carte blanche aux enquêteurs de fouiller dans le fond du dossier. Surtout que l’inspection générale d’Etat avait déjà fait un rapport, accablant peut-être, lequel serait très utile pour y voir plus clair. L’Ofnac aussi, sous le magistère de Nafi Ngom Keita avait entamé un travail dans ce sens. La conjonction des rapports déjà existants et leur exploitation minutieuse devraient aider le procureur plus que ne devrait le faire son appel à témoins.

D’ailleurs, le prenant au mot, des personnalités telles qu’Ousmane Sonko et Clédor Sène ont décidé de vider leur sac sur cette affaire. Le dernier nommé s’est rendu à la Division des investigations criminelles (DIC), le jeudi 13 avril pour être entendu, mais on lui notifiera que les auditions n’avaient pas encore débuté. De même, l’interdiction préfectorale de la marche du collectif « Aar Linu Bokk » le vendredi 14 juin, une violation flagrante des libertés individuelles, ne concourt en rien au triomphe de la vérité. De ce fait, il semble paradoxal que pendant que des initiatives sont prises par le bas peuple, certaines autorités agissent de façon à décourager les citoyens. Ce peuple a droit à la vérité et à la justice, et parmi ce peuple, il y a ces hommes aux manettes dans l’administration comme dans la justice dont le principal souci devrait être l’éclatement de la vérité, rien que la vérité, toute la vérité.

Ababacar Gaye

