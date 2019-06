Appel à la mobilisation contre le “scandale » sur le pétrole et le gaz : Ousmane SONKO sonne la charge

Face aux journalistes, Ousmane Sonko a accusé le président Macky Sall d’avoir trahi le peuple au profit de son frère en signant les décrets s d’approbation des contrats pétroliers au profit de la Société Petro-Tim gérée à l’époque par Aliou Sall et Frank Timis et qui ne remplissait aucune des conditions fixées par le Code pétrolier de l’époque. A ce titre, l’ancien candidat à la présidentielle a indiqué que« Macky Sall aurait dû être démis de ses fonctions et jugé pour haute trahison». «Je lui lance un appel en lui demandant de faire preuve de courage. Faire preuve de courage, c’est ne pas se cacher derrière la police et la gendarmerie pour mater les opposants, mais c’est faire face au peuple et faire son mea-culpa parce qu’il a lourdement fauté», a-t-il lancé à l’endroit du président de la République. Qui plus est, a tenu à faire savoir Ousmane Sonko,« Le seul fait qu’un petit frère du président de la république soit impliqué dans ce dossier est un délit aussi bien dans la loi sénégalaise (Code pénal) qu’au niveau de la législation internationale qui traque la criminalité et la corruption transfrontalière ».

Poursuivant son propos, le leader de Pastef/les Patriotes a également invité le peuple sénégalais, notamment la jeunesse qui souffre plus de ce « scandale » du fait des répercussions que cela va entrainer sur l’économie nationale à assumer pleinement sa « responsabilité» au cas où le président Sall n’aurait pas le courage de prendre ses responsabilités en acceptant de livrer à la justice son frère et toutes les personnalités impliquées dans ce scandale. « Le peuple sénégalais, particulièrement la jeunesse qui souffre, doit savoir que l’enjeu est là. Le peuple soudanais ou le peuple algérien ne doivent pas être plus dignes que nous. Il faut que le peuple sorte pacifiquement mais si on veut nous confisquer le droit de nous rassembler, il faut faire face. Il faut que le peuple fasse pression sur Macky Sall. Il faut que Macky Sall livre son frère à la justice. Il faut que tous ceux qui sont trempés dans cette affaire soient conduits devant les tribunaux. Il faut que le peuple l’exige parce que c’est l’avenir de ce pays qui est en jeu», a lancé le leader des Patriotes lors de ce face-à-face avec la presse. Avant de marteler : «L’heure n’est plus à définir le degré d’implication du président Macky Sall, de son frère Aliou Sall et du ministre Aly Ngouille Ndiaye qui était à l’époque à la tête du département de l’Energie, mais plutôt d’exiger que la lumière soit faite sur cette nébuleuse affaire, orchestrée par un conglomérat de malfaiteurs économiques».

SERIGNE BASS, «PROCUREUR POLITIQUE»

Quid de la sortie du Procureur de la République Serigne Bassirou Guèye dans cette de « corruption présumée » sur le pétrole et le gaz ? Le député et leader de Pastef n’a pas manqué de fustiger le comportement de celui-ci qu’il qualifie « un procureur politique ». Selon lui, l’intention de Serigne Bassirou Guèye est de détourner les Sénégalais du vrai sens du sujet et de vouloir créer de fausses pistes. « Depuis quand a-t-on vu un procureur faire un appel à témoin alors qu’il ne dit pas quel est le crime constaté » s’est-il indigné. Au final, Ousmane Sonko a fait savoir face à la presse que le rôle du Procureur doit être de convoquer Macky Sall et ses collaborateurs, de les entendre et de les déférer parce que, selon lui, «ils ont gravement fauté».