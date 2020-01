Apparition d’un nouveau type de coronavirus : Le Sénégal en état d’alerte maximum

Selon un communiqué du ministère de la Santé et l’Action sociale, notre pays a été infirmé de l’apparition d’un nouveau type de coronavirus responsable d’infections pulmonaires sévères chez l’homme.

Dans un tel contexte, conformément au règlement sanitaire international et compte tenu des flux migratoires de part et d’autres, le ministère de la Santé et de l’Action sociale rassure les populations et les informe des dispositions prises à cet effet :

Le renforcement de la surveillance épidémiologique sur toute l’étendue du territoire national, avec un accident particulier au niveau des portes d’entrées du pays ;

La diffusion de l’information à l’intention des agents de la santé avec l’envoi des fiches techniques sur la maladie aux régions médicales, districts sanitaires, et à l’ensemble des établissements publics de santé ;

L’information et la sensibilisation des populations avec ce communiqué qui en constitue l’étape inaugurale.

Le document du ministère de la Santé et de l’Action sociale informe, par ailleurs, qu’aucun cas n’a été signalé à ce jour. Le département de la Santé suit de très prêt l’évolution de la situation et en informe régulière l’opinion.