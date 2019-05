Anticipé de philo, aujourd’hui : 159.386 candidats à l’épreuve

C’est parti pour le démarrage des épreuves du baccalauréat 2019. Les élèves vont se pencher sur les épreuves de philosophie, aujourd’hui, mercredi 29 mai, sur toute l’étendue du territoire.

Une épreuve pour 159.386 candidats sauf ceux des séries techniques dans 371 centres d’examen et 510 jurys, sous l’œil vigilant des 16 mille surveillants. Pour cette année, le Bac technique va se tenir à partir du 11 juin et le bac général retenu pour la date du 1er juillet. 80% des 159 386 candidats en lice sont de la série littéraire, 17% des séries scientifiques et 2% pour les séries techniques. 8200 correcteurs sont mobilisés pour 3 millions de copies.

«PHILOSOPHER», SANS TELEPHONE PORTABLE

En 2018, 198 cas de fraude ont été enregistrés en application du règlement en vigueur relatif au port et/ou l’usage du téléphone portable par les candidats au baccalauréat. Après une sensibilisation dans les établissements, la direction de l’office du baccalauréat tient à rappeler les dispositions prises pour le bon déroulement des épreuves de l’édition 2019. Aux candidats, il est interdit l’introduction d’outils, notamment le téléphone portable, tablettes, ou assimilés dans le centre d’examen.

La mesure s’étend même à un degré moindre, aux surveillants qui se voient formellement interdits l’usage d’outils de communication (téléphone portable, tablettes, ou assimilés) en salle d’examen. Les services de Sosse Ndiaye, directeur de l’Office, mettent ainsi en vigueur une mesure pourtant longtemps prise par le ministère de tutelle pour éviter toute tentation de tricher, avec l’aide des technologies de l’information et de la communication. 198 cas de fraude l’année dernière dont 128 parmi eux, rappelons-le, sont passés par le conseil de discipline. «2 ou 3 qui ont été relaxés car le conseil de discipline n’a pas trouvé de preuves pour attester qu’ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Il y’a en d’autres qui ont pris 2 ans.

Certains, parmi eux, ont pris une réprimande», avait souligné le directeur Sosse Ndiaye dans un entretien avec Sud Quotidien. Et de poursuivre : «je dirai aux élèves que le téléphone est formellement interdit dans les centres. Tout porteur du téléphone que ça soit dans son sac, dans ses poches ou n’importe où sur lui, s’il est découvert, sera mis dehors. Il ne pourra plus faire le bac tant qu’il n’est pas traduit devant le conseil de discipline». Avec l’épreuve de l’anticipé de philosophie – et d’ailleurs pour toutes les épreuves –, les candidats sont invités à présenter leur convocation. (Avec SudOnline)