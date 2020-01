Anniversaire : Le FASO célèbre sa 10ème bougie du 4 au 16 février prochain

La 5e édition du Festival A Sahel Ouvert (FASO) se déroulera du 14 au 16 février 2020, à Mboumba, au nord du Sénégal, marquant les 10 ans d’un projet unique en Afrique, récompensé récemment au Forum de Paris sur la Paix comme l’un des 10 acteurs les plus prometteurs de la bonne gouvernance mondiale.

Les thèmes de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’innovation seront à l’honneur de cette édition réalisée sous le haut parrainage du président de la République, Macky Sall.

Pour célébrer cet anniversaire, le FASO pourra compter sur un invité de marque : Baaba Maal, parrain du festival depuis sa création en 2010, remontera sur scène pour l’occasion. (…) Le FASO accueillera également l’auteur-compositeur-interprète Wasis Diop qui marquera ainsi la sortie de son nouvel album. Comme en 2018, le FASO s’invite aussi en ville, pour deux concerts de Wasis Diop aux Instituts Français de Saint-Louis (8 février) et de Dakar (12 février), partenaires du Festival.

D’autres artistes seront présents, comme Ilam, jeune chanteur et musicien d’origine sénégalaise qui a été repéré et est soutenu depuis plusieurs années par le Canada et le réseau Musiconnect. Le Blue Peace Quintet, formé par le collectif français Milk Music, invitera des musiciens locaux à le rejoindre sur scène pour présenter pour la première fois la Symphonie pour l’eau et la paix au Sénégal et partager un message d’ouverture et de tolérance.

Une scène ouverte permettra aux jeunes de toute la région de jouer en première partie des spectacles professionnels, et le jeune groupe local et prometteur Ngendy’Men se produira après un an de master-class sous la direction de Felix Sabal Lecco, le batteur qui a tourné dans le monde entier aux côtés de Prince, Sting, Manu Dibango et beaucoup d’autres ! Un projet de résidence du groupe Ngendy’Men en Guyane a par ailleurs été labellisé par la Saison Africa 2020.

Ces artistes succèderont ainsi à Youssou Ndour, Ismaël Lo, Seun Kuti, Oumar Pene, Bonga, Daara J Family et d’autres grands artistes qui avaient marqué les éditions précédentes.

Focus sur quatre grands thèmes

Durant les trois jours de l’événement, les festivaliers pourront assister à la restitution d’ateliers d’écriture de rap, de chant, de musique, de tournage de cinéma, de théâtre-forum impliquant les populations du Fouta. Des cérémonies traditionnelles (« fifire » des pêcheurs sur le fleuve, thiossane de la Vallée du Fleuve et de troupes venues d’autres régions du Sénégal, en collaboration avec les Centres Culturels Régionaux sénégalais et le ministère de la Culture) auront également lieu.

Le Festival mettra l’accent sur quatre grands thèmes qui se concrétiseront par de nombreuses actions avant, pendant et après l’événement. Il s’agit de la santé, de l’éducation, de la sociologie et de l’économie