Amnistie Khalifa et Karim : «Cela peut fragiliser notre arsenal juridique»

Une amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall est possible, mais cela risque de créer des conséquences. Car, en le faisant, elle met en suspens le principe de la reddition des comptes, selon le professeur de droit Iba Barry Camara.

«Maintenant, avec l’amnistie, on vote une loi pour dire que les personnes qui ont eu à commettre de telles infractions ne peuvent pas être poursuivies dans un délai déterminé, etc.», a fait savoir le Pr. Camara. Avant de souligner : «C’est une remise en cause justement de ce qui existait avant et ceci peut fragiliser effectivement notre arsenal juridique, notamment pénal. Et surtout lorsque ce sont des questions relatives comme les questions pécuniaires telles que le détournement ou bien l’enrichissement illicite», a-t-il expliqué sur iRadio. (Avec Seneweb)