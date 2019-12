Aminata Touré : «Le Budget-programme permet à l’Etat de dépenser mieux, suivant une démarcher de souplesse et de performance »

Selon la présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Aminata Touré, il y a des améliorations tangibles dans la réforme de l’administration publique et de sa modernisation. Ces améliorations commencent d’ailleurs, à occasionner des résultats positifs. Le classement du Sénégal du Doing Business de cette année, illustre cette dynamique de changement en cours.

La président du CESE, Aminata Touré relève, pour s’en féliciter l’adoption et la mise en exécution de la réforme majeure du Budget-programme, à compter de l’année 2020. «Ce mécanisme innovant de gestion budgétaire décloisonnée permettre à l’Etat de dépenser mieux, suivant une démarcher de souplesse et de performance, ce qui favorisera au final l’amélioration de la qualité de service et de développement de la logique de résultats», estime-t-il.