Aminata Touré : « la réalité et les faits sont têtus « 

Ferloo.com- Malgré des démentis suite à ses révélations sur les 200 milliards recouvrés par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis, l’ancienne Première ministre et l’ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice, Aminata Touré ne fléchit pas. Au contraire… Dans un entretien accordé au quotidien l’Enquête, et en réaction à ses détracteurs, elle estime que « Ce sont les clients de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) et une partie de l’opposition à la recherche d’os à ronger qui pensent pouvoir noyer le poisson. Mais la réalité et les faits sont têtus « .

« Lorsque l’opposition dit la reddition des comptes n’a servi à rien et veut faire croire que c’est pure opération d’élimination d’adversaires politiques, devrions nous nous taire ? Non, bien sûr, nous devons éclairer l’opinion. C’est ce que nous avons fait, car la réalité est loin de ces allégations. Il n’ya rien de secret dans la reddition des comptes publics, bien au contraire. Les citoyens ont droit à l’information juste afin qu’ils puissent se faire leur propre opinion, de manière libre », s’est justifiée l’ancienne Première ministre et ancienne Garde des Sceaux ministre de la Justice Aminata Touré après sa sortie sur les 200 milliards recouvrés dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis.

Selon elle, ce sont des clients de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) et une partie de l’opposition à la recherche d’os à ronger qui pensent pouvoir noyer le poisson. « Mais, persiste-elle, la réalité et les faits sont têtus. Certains acteurs de l’ancien régime ont manipulé frauduleusement, les deniers publics ou se sont enrichis de manière illicite et ont dû répondre de leurs actes devant la justice. Voilà la simple réalité ».

Et Aminata Touré d’ajouter comme pour avertir : « Il est temps que les politiciens comprennent qu’ils ne sont pas au-dessus de la loi et qu’ils doivent répondre de l’argent public qu’ils sont supposés gérer de manière transparente. Il n’existe pas de politicien qui n’ait pas d’ambition. Donc qu’on arrête de bassiner le public avec l’argument de l’élimination d’adversaires politiques car il est impossible de créer des charges fictives en matière d’audits ».