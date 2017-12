Aminata Diallo: « Tanor devait être le premier sur la liste »

Ferloo.com- La leader du Mouvement « Fal Khalifa », Aminata Diallo ne semble pas être ébranlée par la décision de la direction d’exclure Khalifa Sall et ses proches des rangs du Parti socialiste. Elle est d’avis que ni le Secrétariat exécutif national, ni le Bureau politique du Ps, ne sont pas habilités à exclure un militant. Elle explique, d’ailleurs, dans un entretien dans le « Quotidien » que si la direction doit commencer à exclure, c’est Tanor Dieng qui devait être le premier sur la liste ».

« Je rappelle qu’en 2014, notre secrétaire général Ousmane Tanor Dieng a été sur une liste opposée à Bennoo Bokk Yaakaar à Nguéniène. Donc, si on doit commencer à exclure, Tanor doit être le premier sur la liste. La direction du parti fait du deux poids deux mesures», déclare la présidente du Mouvement « Fal Khalifa » dans un entretien accordé au journal « Le Quotidien ».

Se prononçant sur les reports de l’exclusion des dissidents du PS, Aminata Diallo souligne que « ces contradictions s’expliquent par une manque de sérénité dans les rangs de la direction du parti. Le parti de Senghor ce n’est pas n’importe quel parti. Ce n’est pas un Secrétariat exécutif qui peut exclure un militant. S’il le fait, c’est illégal. Pour exclure un militant, il y a tout un processus ».

Selon elle, même le Bureau politique ne peut pas exclure Khalifa Sall et cie. Elle explique : « Il y a toute une procédure. Une commission de discipline a été créée lors du dernier congrès qui doit entendre les personnes concernées. Cela na pas été fait. C’est vrai on ne nous convoque plus dans les instances du parti, mais nous restons des militants. On nous accuse de violer la les règles mais que fait la direction ? Depuis quand Ousmane Tanor Dieng n’a plus convoqué le Comité central qui doit se réunir tous les 4 mois ».

C’est ainsi qu’Aminata Diallon semble être sur la même ligne que Barthélémy Dias qui a porté plainte la direction du Ps pour violation des textes. « Barthélémy Dias est dans ses droits de porter plainte contre la direction du parti. C’est un responsable qui considère que les statuts ont été, à juste titre, violés. Nous pensons que le 08 janvier, le droit sera dit », espère-t-elle.