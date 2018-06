Amélioration des les transports routiers : La BAD alloue 55,75 milliards de francs CFA au Sénégal

Le projet vise à renforcer l’intégration et à désenclaver les régions sud du Sénégal. La qualité de service de la route reliant Sénoba, Ziguinchor et Mpack s’en verra améliorée.

L’absence d’une infrastructure de transport routier viable est un obstacle majeur à l’intégration régionale et aux échanges commerciaux. Au Sénégal, les régions sud en pâtissent : enclavées, elles ne peuvent bénéficier de la politique de renforcement de la valeur ajoutée des produits du secteur primaire ni s’attaquer aux sources de fragilité. Afin d’y remédier, le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a donné son feu vert, le 27 juin 2018, au financement du projet de réhabilitation de la route Sénoba – Ziguinchor – M’pack et de désenclavement de la zone sud du Sénégal, à hauteur de 55,75 milliards de francs CFA.

Le projet, d’un coût total de 170,51 millions d’euros (soit 111,84 milliards de francs CFA environ), est cofinancé par la Banque africaine de développement, la Banque européenne d’investissement, l’Union européenne et le gouvernement sénégalais.

L’objectif stratégique du projet est non seulement de contribuer au renforcement de l’intégration et au désenclavement des régions sud du Sénégal, mais également d’améliorer le niveau de service de la route entre Sénoba (frontière sud entre le Sénégal et la Gambie), Ziguinchor et Mpack (frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau), en réduisant les coûts de transport, les points de contrôle douaniers et les délais de prise en charge des accidentés de la route. Il permettra également et surtout d’augmenter la capacité de transformation des produits agricoles et d’améliorer l’accessibilité et les conditions de vie des populations alentours.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des interventions de la Banque sur ce corridor, avec, notamment, la réhabilitation de la route Dinguiraye – Nioro – Keur Ayib, inaugurée en février 2018, et la construction en cours du pont sur le fleuve Gambie, projet également financé par la Banque.

Les travaux prévus avec ce nouveau projet portent sur la réhabilitation de 172 kilomètres de routes revêtues entre Sénoba et M’pack, en passant par les départements de Bounkiling, Bignona et Ziguinchor. Ces travaux concernent également l’aménagement et le bitumage de 52 kilomètres de routes départementales constituant la boucle des Kalounayes.

Par ailleurs, le projet inclue des aménagements et activités connexes au bénéfice des populations riveraines de la zone du projet : aménagement de 100 kilomètres de pistes rurales de désenclavement, construction de 13 kilomètres de voiries urbaines en pavés dans les communes de Bounkiling et Bignona, aménagement et réhabilitation d’infrastructures sociales, mais également la construction d’un poste de pesage et l’acquisition de pèse-essieux mobiles pour le contrôle de la charge à l’essieu.

Des impacts multiples sur les populations, l’emploi des jeunes et l’agriculture

Le projet englobe aussi des mesures en faveur de la sécurité routière, de l’employabilité des jeunes à travers des chantiers-écoles dans le secteur du BTP, ainsi que pour la transformation et la valorisation des productions agricoles des régions traversées par la route (maraîchage, transformation des produits agricoles, aviculture) et des services (restauration, couture, tourisme).

Ce projet devrait entrainer d’autres impacts positifs pour les populations du sud du Sénégal : l’amélioration de la qualité de service de la route Sénoba – Ziguinchor, une plus grande transformation des produits agricoles, une meilleure accessibilité et de nouvelles activités.

Avec ce projet, le total des engagements en cours de la Banque africaine de développement au Sénégal dans le secteur des transports s’élève désormais à 363,33 milliards de francs CFA environ.