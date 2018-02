Amadou Dia : « La situation au Fouta est dure à accepter, …”

Ferloo.com-Amadou Dia, Consultant en Opérations portuaires, transport et logistique et Conseiller municipal de Dodel (arrondissement de Gamadji Saré, du département de Podor et de la région de Saint-Louis), n’est pas content de la situation de dénuement dans laquelle se trouve son Fouta natal. Ce, après 58 ans d’indépendance. Ce discours, il ne cesse de le répéter à chaque fois que l’occasion se présente comme pour alerter le pouvoir public.

Il ya quelques jours, il tenait le même discours sur les ondes de Convergence Fm, aujourd’hui, c’est sur les colonnes de l’Observateur qu’il exprime sa colère du sort réservé au Fouta, alors que et à l’en croire, cette partie du pays “aurait pu être le grenier du Sénégal et aurait permis aux villes, surtout de Dakar de souffler”.

Mais hélas ! Se désole-t-il, la situation économique du Fouta ne semble pas changer. “Il y a des problèmes d’eau, d’électricité, de santé, d’écoles, d’enclavement, d’exploitation agricole, d’élevage. C’est dur à accepter, après 58 ans d’indépendance”, liste-t-il les manquements constatés dans cette localité, avant de reconnaître : “Des efforts sont faits, mais c’est trop lent. Alors que le développement aurait pu se faire en un temps record si l’attention était portée là-bas. Les populations du Fouta ne ressentent pas le Plan Sénégal émergent (Pse). C’est la pauvreté totale, la misère, l’oubli”.

“Heureusement, se réjouit-il, les populations sont braves, fières et soutenues par leurs fils de la diaspora”. Il invite dans la foulée, le président Macky Sall à prêter davantage attention à ces populations qui l’aiment, l’estiment et le soutiennent contre vents et marées et malgré l’absence d’une politique hydraulique pour le bétail, les éleveurs, l’érection de pâturage.