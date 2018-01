Aly Ngouille Ndiaye: « La criminalité a baissé au Sénégal »

Ferloo.com- Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye a reçu les vœux du personnel de son département. A l’issue de la cérémonie, il fait savoir que l’enquête sur la tuerie de Boffa-Bayotte avance à grands pas et s’est félicité de la baisse de la criminalité au Sénégal.

« L’on a constaté une accalmie en Casamance mais il y a eu cette tuerie de Boffa-Bayotte. Des jeunes sans défense sont tués. Des personnes présumées auteurs cet acte sont arrêtés. Si elles sont reconnus coupables, ils seront punis conformément à la loi. L’enquête sur cette tuerie avance grands-pas » a informé le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye avant de réitérer la détermination du gouvernement à travailler pour une paix définitive en Casamance. »Le gouvernement fera tout pour que la paix soit définitive en Casamance. C’est notre rôle », a-t-il précisé.

Après s’être félicité de la baisse de la criminalité dans notre pays qui est passée de 46000 en 2016 à 33000, en 2017 et des progrès dans tous les domaines, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngoullie Ndiaye promet de relever les défis sécuritaires en 2018 avec le renforcement des moyens de la police et des sapeurs pompiers, la construction de nouveaux commissariats de police, la préparartion de la présidentielle de 2019…