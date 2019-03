Alioune Tine n’est plus le directeur d’Amnesty International section Afrique de l’ouest. Il annonce sa retraite d’Amnesty International, Voici son message: “Je ne suis plus Directeur d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest. J’ai pris ma retraite depuis un an. Je suis désormais le Fondateur du Think tank Afrikajom Center. Son projet, construire l’Afrique de demain aujourd’hui avec les valeurs”, a-t-il tweetté. (Rewmi)