Alioune Ndoye chez Khalifa Sall: La visite qui indispose Tanor

Proche de Khalifa Sall, Alioune Ndoye avait pris ses distances après le saccage de la maison du Parti socialiste (PS) par des personnes supposées être proches de Bamba Fall. Le maire du Plateau, qui était plutôt discret dans cette crise qui secoue le PS avec l’exclusion de Khalifa Sall et 63 autres membres du parti, a décidé d’aller rendre visite à Khalifa Sall à Rebeuss. Il a à cette occasion remis 600 matelas aux détenus de la prison.

Une visite qui sera évidemment épiée par Tanor et ses proches, car les rapports d’amitié entre Khalifa Sall et Alioune Ndoye sont très solides; de l’avis de certains proches. D’ailleurs, avant de visiter son « ami », Alioune Ndoye avait pris soin d’aller voir d’abord Gaëlle Samb, la douce moitié de Khalifa Sall. Les deux maires ont profité de l’occasion pour renouer le contact. Que se sont-ils dit à l’occasion de ces retrouvailles? Mystère et boule de gomme.

