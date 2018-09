Alioune Fall, conseiller de Macky : « il n’y aura pas de second tour»

Le conseiller du président Macky Sall a répondu aux opposants qui pensent que Macky Sall n’ira pas au second tour de la Présidentielle 2019. Alioune Fall de dire convaincu que le chef de l’Etat sera réélu dès le 1er tour.

Accordant un entretien à nos confrères de L’Observateur, M. Fall de dire : « Moi je pense que personne n’ira au second tour, car il n’y aura pas de second tour. Je demeure convaincu que le Président Sall sera réélu dès le 1er tour. Je suis en contact avec la réalité du pays, au delà des cadrages médiatiques et de l’agitation de l’univers politique, et je crois avoir une bonne lecture de l’appréciation très positive que ce Sénégal réel porte sur l’action du Président Sall. » (Avec Senenews)