Aliou Sow: «Sonko a eu le mérite de sortir un livre pour décliner son programme, mais c’est pas une grande première »

Aliou Sow, l’ancien ministre du gouvernement d’Abdoulaye Wade et journaliste et professeur d’Anglais était l’invité de la Rfm matin de ce lundi. Ainsi, l’ancien ministre qui compte se rallier avec Macky Sall n’a pas manqué de montrer que son engagement avec l’actuel président de la République ne peut être que bénéfique pour l’Apr. «A Kaffrine, lors des législatives, on a eu 10 000 voix et Benno nous a dépassé de peu. Donc imaginez ce que notre union pourra avoir dans cette localité », dit-il.

A lui d’ajouter que Sonko a eu le mérite d’avoir sorti un livre, mais ce n’est pas une grande première dans l’histoire politique du Sénégal. En effet, à en croire Aliou Sow, Abdoulaye avait sorti en 1989 qu’il avait intitulé « Un destin pour l’Afrique » et dans lequel il déclinait son programme. Tel était le cas aussi pour Oumar Khassimou Dia en 2012. « Sonko a eu le mérite de sortir un livre pour décliner son programme, mais ce n’est pas une grande première », a-t-il laissé entendre. (Avec Xalima)