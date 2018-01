Aliou Sall : ‘’Quand le chat n’est pas là, les souris dansent…”

Emmuré dans un silence depuis sa nomination à la tête de la Caisse de Dépôts et de Consignations (Cdc), Aliou Sall est sorti de sa réserve. Le maire de Guédiawaye et frère du président de la République qui fait fréquemment l’objet de critiques a lancé des piques à ses adversaires politiques. ‘’J’avais choisi de garder e silence. J’ai tout entendu. Je ne dirai rien. Sachez que quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Mais quand il arrive, tous les souris se cachent dans leurs trous’’, a-t-il déclaré samedi, en marge de la rencontre d’échange avec le ministre de la Femme, de la Famille et du genre et les organisations féminines sur l’année sociale 2018.

‘’J’ai la nostalgie de la campagne électorale. Puisque ce n’est pas une course de vitesse, je garde mon mal en patience jusqu’au mois de mars pour entamer ma campagne. Dès lors, ils sauront que je suis de retour, ils se tairont’’, promet Aliou Sall. Selon la même source, le maire de Guédiawaye a, ensuite, rassuré le ministre Salimata Diop Dieng quant à l’engagement de la gente féminine derrière elle. ‘’Guédiawaye, la ville des femmes, sera toujours derrière vous et vous sera reconnaissante. Vous êtes une grande ministre des Femmes. Votre démarche, votre générosité, votre élégance, nous rassurent’’, a-t-il dit.

Enqueteplus