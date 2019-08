Aliou Cissé a besoin de s’améliorer par la formation, une vraie, Par Amadou Dia

À un excellent joueur, il faudrait au moins un bon coach, le football c’est l’intelligence en mouvement. Savoir lire le jeu de l’équipe adverse permet de gagner un match.

Le football s’appuie sur une ou plusieurs stratégie(s) pour surprendre l’adversaire pour aller marquer. Dans la défensive c’est la manière de contenir ses adversaires et annihiler leurs intentions.

Je n’ai rien contre notre coach mais il a besoin de s’améliorer par la formation, une vraie.

Faut-il sacrifier une belle génération de footballeurs pour rester dans les limites d’une manière de jouer inapte à nous faire gagner des trophées ? Ils exploseront en club, en compétition et pourquoi pas en équipe nationale ? that is the question. Que personne ne me dise qu’ils ne mouillent pas les maillots, il manque à notre équipe de joueurs si disciplinés et modestes ce que représente la sève pour une plante, l’âme dans un corps humain…Je suis encore navré pour cette CAN. Tous mes encouragements à cet excellent joueur, buteur, passeur, défenseur, magnifique dribbleur, une pointe de vitesse hors du commun, rapide balle au pied, un adepte du football total avec un coeur plus large que le monde.

Merci infiniment Sadio Mané, notre fierté à tous.

Amadou DIA