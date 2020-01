Agression d’un enseignant Boucott Djembéring : Les enseignants appelés à une journée de solidarité ce lundi

Le système éducatif du moyen secondaire sera perturbé ce lundi. Du moins si l’on en croit Mbaye Sarr qui a appelé ses collègues à exprimer leur solidarité à leur collègue Henry Bernard Coly au Cem de Boucott Djembéring en Casamance sauvagement agressé par un élève.

« Je demande à tous les collègues enseignants d’exprime leur solidarité à Henry Bernard Coly agressé de manière sauvage et ignoble par un élève. Je demande l’arrêt des cours à partir de 10 heures ce lundi pour que le gouvernement prenne ses responsabilités pour assurer la sécurité des enseignants qui sont de plus en plus agressés par les élèves», a-t-il invité ses collègues. Et de poursuivre en insistant : «il faut que tout monde exprime sa solidarité car demain un autre enseignant peut être victime d’une agression ailleurs dans le territoire national comme ce fut déjà le cas à Louga».

Quand celui qui est sensé transmettre du savoir aux élèves qui est agressé par ces derniers, cela devient inquiétant», fustige Mbaye Sarr inquiet de la nouvelle tournure de l’école sénégalaise. En tout cas de la localité de Boucott Djembering avaient donné la voix la semaine dernière en observant au moins 72 heures de grève pour marquer leur solidarité à Henry Bernard Coly.

En effet, la violence est en tain de faire son entrée dans les établissements scolaires. Le constat est amer, les élèves deviennent de plus en plus agressifs envers leurs professeurs. Soit verbalement soit physiquement surtout à l’intérieur du pays.