AFP : «…tout débat stérile est un luxe dont le Sénégal pourrait se passer »

Le Secrétariat Politique Exécutif de l’AFP s’est penché sur la situation actuelle du pays. Moustapha Niasse et ses camarades ont apprécié positivement le choix économique du chef de l’Etat. Dans cette, ils estiment que dans un contexte d’apaisement et d’accélération des projets du premier mandat, débat stérile est un luxe dont le Sénégal pourrait se passer »

«Il convient de saluer le choix du Chef de l’Etat d’accélérer le rythme des réalisations du premier mandat, dans des domaines aussi divers que la jeunesse, l’économie sociale et solidaire, la société numérique, l’environnement, l’industrialisation, l’urbanisation, le logement social, le traitement des ordures, l’assainissement, l’accès universel à l’eau et à l’électricité, les infrastructures liées à la mobilité, au sport et à la culture », se félicitent les progressistes.

Ils estiment qu’il est «également juste de souligner que depuis l’Indépendance, après l’expérience concluante des premiers plans quadriennaux qui ont mis fin à l’économie coloniale de traite, les nouveaux choix économiques et sociaux se libèrent de l’emprise des urgences, pour se projeter sur le long terme ». Donc, martèlent-ils, « dans ce contexte, tout débat stérile est un luxe dont le Sénégal pourrait se passer. »

Par ailleurs, ils soutiennent que « la paix n’a pas de prix et la détente politique et sociale qui a résulté de l’événement, doit être saluée comme une source d’espoir, dans le contexte de Dialogue national qui se déroule actuellement au Sénégal. Pour toutes ces raisons et dans le prolongement de l’étape de Massalikoul Jinane, il est permis de penser que le dialogue national se poursuivra, dans l’intérêt de notre pays et de ses populations. Les premiers accords sur les questions liées au processus électoral devraient aider tous les acteurs à surmonter le mur psychologique, pour trouver un consensus, notamment sur la sécurité, la gestion des ressources minières et gazières, l’école et la santé ».

Ainsi, le SPE invite les Sénégalais à participer aux efforts consentis par le Président Macky Sall et sa majorité. Car déclarent-ils, « toutes les politiques publiques conçues et mises en œuvre relèvent du développement concerté ».