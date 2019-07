AFP : ” Ousmane Tanor Dieng a brillamment contribué à la rédaction de pages importantes de l’histoire de la démocratie…”

Dans un communiqué rendu public, l’Alliance des Forces des Forces de Progrès (AFP) s’incline devant la mémoire de Ousmane Tanor Dieng et salue son œuvre. Les progressistes rappellent que, «par sa courtoisie, sa constance dans ses convictions et son sens de l’Etat, a, brillamment, contribué à la rédaction de pages importantes de l’histoire de la démocratie et de l’évolution politique du Sénégal”

Le Secrétaire général de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), Monsieur Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale, les responsables et les militants de l’AFP, ont appris, avec consternation, le rappel à Dieu de Monsieur Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire général du Parti socialiste, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT).

L’imbrication de la mort avec la vie, dans ce bas Monde, est une donnée quotidienne, mais l’être humain est toujours surpris et ému, quand tombe le Décret divin.

Par sa courtoisie, sa constance dans ses convictions et son sens de l’Etat, Ousmane Tanor Dieng a brillamment contribué à la rédaction de pages importantes de l’histoire de la démocratie et de l’évolution politique du Sénégal.

De 2002 à 2019, l’AFP a animé, avec le PS et d’autres forces politiques, plusieurs coalitions, dont la plus récente est Bennoo Bokk Yaakaar, qui est d’une grande utilité pour la stabilité, la sécurité et le développement de notre pays.

L’AFP, réunie autour de son Secrétaire général, Monsieur Moustapha Niasse, présente ses condoléances émues au Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, à la famille éplorée, aux responsables et aux militants du Parti socialiste et aux membres du HCCT.

Dans le recueillement, l’AFP s’incline devant la mémoire du Président Ousmane Tanor Dieng et élève des prières vers notre Créateur, pour qu’Il l’accueille en Son Paradis.

Que la terre de Nguéniéne, son terroir natal, lui soit légère !