AFP : “le dialogue prôné par le Chef de l’Etat pourrait ouvrir la voie aux réformes souhaitées du système électoral, en vue de l’améliorer”

Le Secrétariat Politique Exécutif (SPE) de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) s’est réuni le jeudi 7 mars 2019, sous la présidence de Monsieur Khaly Sèye, en l’absence du Secrétaire général, M. Moustapha Niasse, en mission à l’étranger. Cette instance dirigeante des progressistes, semble être convaincu que “le dialogue prôné par le Chef de l’Etat pourrait ouvrir la voie aux réformes souhaitées du système électoral, en vue de l’améliorer”.

Après de larges échanges sur l’élection présidentielle arrivée à son terme, le SPE a apprécié positivement l’état du modèle démocratique sénégalais, qui a su résister aux dérapages, dans un contexte où le peuple mûr s’est exprimé massivement, dans le calme et la sérénité.

Les faits sont constants. Les observateurs internationaux et les observateurs nationaux ont salué à l’unanimité l’organisation matérielle de l’élection et le bon déroulement du scrutin. Malgré le taux de participation de 66,27 %, soit 4.428.680 votants, les quelques dysfonctionnements signalés çà et là sont dérisoires, d’autant plus que certains ont été corrigés.

Le SPE, à la suite des Sénégalais qui ont choisi la stabilité, la sécurité et le progrès, adresse ses vives félicitations au Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, sorti victorieux d’une compétition démocratique et transparente, dans la tradition ancrée de notre histoire politique singulière, dans un environnement où l’exacerbation des tensions est d’actualité.

Le SPE adresse également ses vives félicitations à la Coalition victorieuse Bennoo Bokk Yaakaar, la sous-Coalition Bennoo Siggil Senegal, tout particulièrement au Secrétaire général, Monsieur Moustapha Niasse, pour son importante contribution, aux responsables et militants de l’AFP qui, à travers tout le territoire national, ont conjugué leurs efforts, pour traduire en actes la décision historique du Bureau politique du 10 mars 2014, qui avait déclaré démocratiquement que le parti soutiendrait le Président Macky Sall, pour l’obtention d’un second mandat.

La sérénité a prévalu malgré les Cassandre.

Le SPE apprécie positivement la tâche accomplie par le Ministère de l’Intérieur, ses services et l’administration territoriale, la CENA, les Magistrats impliqués dans le processus électoral et les forces de sécurité. Tous ces acteurs ont joué leur partition, pour valider la permanence de l’Etat de droit, qui ne saurait subir de hiatus, quelle que soit la nature des enjeux.

Il est heureux qu’une fois que le Conseil Constitutionnel a mis fin aux joutes démocratiques liées à l’élection présidentielle, le Président Macky Sall ait décidé de rester sur les hauteurs, en tendant la main à toutes les forces vives de notre pays, pour un développement concerté, au service des populations. Le SPE encourage le Chef de l’Etat à poursuivre ce noble objectif, qui répond aux impératifs charriés par de nouvelles données qui rendent plus complexe le profil du Sénégal, dont l’entrée, par la grâce Dieu, est annoncée dans le club restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz.

Notre commun vouloir de vie commune doit amener les Sénégalais, particulièrement les acteurs politiques et les acteurs sociaux, à valider ce minimum vital qui est la clé de la stabilité et de la paix civile. Dans cet esprit, le dialogue prôné par le Chef de l’Etat pourrait ouvrir la voie aux réformes souhaitées du système électoral, en vue de l’améliorer.