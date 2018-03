Affaire Serigne Fallou Diop : La police face à la presse cet après-midi

Ferloo.com. Le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop va se prononcer officiellement sur le cas de Serigne Fallou Diop. Ce sera au cours d’un face-à-face avec la presse nationale et internationale dans les locaux du ministère de l’Intérieur.

L’on apprend déjà que le ministre de l’Intérieur Aly Ngoulle Ndiaye s’est rendu hier soir chez le domicile de Serigne Fallou Diop, du nom de cet garçon de 2 ans et 6 mois seulement retrouvé mort, la tête rasée et le corps dans un sac en plastique et jeté dans un verger à 500 mètres du domicile de ses parents au quartier de Gouye Mouride à Rufisque.

Sur place, il a rassuré que la police est en train de se renforcer en moyens humains et matériels pour mieux sécuriser les personnes et biens. “Des efforts sont en train d’être faits par le chef de l’Etat pour que la police soit plus proche de la population”, a-t-il rassuré avant d’inviter à plus de vigilance.

Rappelons que la découverte du corps de Serigne Fallou Diop a provoqué une révolte des populations du quartier de Gouye Mouride de Rufisque qui ont déversé leur colère sur la rue en brûlant des pneus faute de mettre la main sur le présumé bourreau de Serigne Fallou Diop