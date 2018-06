Affaire Prodac : La COS/M23 et ses collaborateurs de Pencum Askan Wi exige de la lumière

“Nous exigeons l’activation de la Justice sénégalaise pour faire la lumière sur le cas du ministre du Tourisme Monsieur Mame Mbaye NIANG. Une obligation en notre sens, pour le respect du principe de la redevabilité, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources publiques”. C’est ce que veulent la COS/M23 et ses collaborateurs de Pencum Askan Wi au cours de leur conférence de presse animée, ce mercredi.

“Ce dernier, de surcroît, rappellent-ils, accusé par un organe de contrôle de l’Etat, doit s’expliquer devant les instances habilitées, surtout quand pour moins que ça, d’autres Sénégalais appelés « prisonniers politiques » croupissent en prison avec toute la rigueur qui sied”.

Sur un autre registre, nous exprimons toute notre inquiétude face au désaccord qui sévit dans le cadre du processus électoral entre le pouvoir de Monsieur Macky SALL et l’opposition sénégalaise. Un conflit qui met en avant des préoccupations légitimes sur le parrainage, l’organisation des élections, et d’autres manquements notoires du régime en place. Dans la même veine, nous posons sur la table les problématiques des mandats présidentiels, les candidatures éligibles ou non éligibles, le Conseil constitutionnel entre autres objets de conflits. Nous recommandons vivement au Président de la République, de prendre toutes les mesures nécessaires pour apaiser le climat et ainsi prémunir la sécurité et la stabilité du pays. De prendre en compte les récriminations de l’opposition, et de prendre des mesures qui garantissent la démocratie et le droit, par un dialogue inclusif et sincère.

Comme à l’accoutumé, la COS/M23, sous l’égide de la Plateforme Pencum Askan Wi/Assemblée du Peuple, commémorera l’évènement du 23 juin par un Panel multi acteurs sur des thèmes aussi intéressants que l’Administration publique dans un Etat de Droit, les Révisions constitutionnelles, la Justice sénégalaise, le rôle de la Presse dans la démocratie et la participation de la Société civile dans évolution démocratique au Sénégal. Il se tiendra ce vendredi 22 juin 2018, de neuf (9) heures à treize (13) heures au complexe Fun City. Il sera sous le signe de l’engagement citoyen pour des politiques publiques conséquentes, et voudrait de la participation des différentes franges qui composent notre société.

Profitant de l’ère du Mondial, nous adressons nos vives félicitations à notre équipe nationale de football, et exhortons nos chers concitoyens, à porter le même maillot du Sénégal, quand il s’agira d’être une Nation forte pour défendre l’intérêt général.