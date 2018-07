Affaire Khalifa et Karim : Depuis Touba, Sonko parle d’abus inqualifiables, injustifiables dans le pays

Reçu, hier, par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Ousmane Sonko le leader de Pastef a indiqué le Président Macky Sall cherche à éliminer un à un tous ses adversaires politiques. Par la même occasion, il ajoute que les affaires Karim Wade et Khalifa Sall procèdent d’abus inqualifiables, injustifiables dans le pays. A l’endroit des chefs religieux, le leader de Pastef indique qu’on doit les épargner de certaines dissensions.

Après le Front national de résistance nationale, c’est au tour du leader de Pastef, Ousmane Sonko d’être reçu en audience, ce mardi, par le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dans la ville sainte de Touba. Ainsi, en marge de cette visite, l’ancien inspecteur des impôts et domaines est d’avis que le Président Macky crée des lois personnels pour écarter des candidatures en perspectives de la prochaine présidentielle. Il a souligné que ces abus du chef de l’Etat sont inqualifiables et injustifiables, relativement aux affaires Karim Wade et Khalifa Sall. Pour ce faire, il demande à toute l’opposition de faire bloc afin de porter la réplique au Président Macky. « On ne peut pas manipuler la Constitution et le Code électoral dans le but exclusif d’écarter des candidats, à moins de sept mois de l’échéance présidentielle »,a-t-il laissé entendre. Ousmane Sonko a par ailleurs souligné qu’il urge d’épargner nos chefs religieux de certaines dissensions. Selon lui, c’est aux politiques d’éviter de les exposer, en évitant de les mettre dans des postures qui ressembleraient à des postures partisanes, parce qua dans les communautés qu’ils dirigent, il y a des sénégalais de tous bords, de toutes ethnies, de toutes les régions, de tous les partis politiques. (Senegal7)