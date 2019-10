Affaire Karim Wade : Seydi Gassama : «s’étrangle dans le quiproquo sénégalais à l’Onu… »

Seydi Gassama s’étrangle dans le quiproquo sénégalais à l’Onu portant sur l’affaire Karim Wade. « Ce serait extrêmement grave que le Sénégal dise que le Comité des droits de l’homme a fait des recommandations et moi, je n’ai pris aucune mesure pour mettre en œuvre ces recommandations. C’est d’autant plus grave que le Sénégal assure la présidence du Conseil des droits de l’homme. Aujourd’hui, dans tout ce qui est système de protection des droits humains au niveau des Nations-Unies, c’est le Sénégal qui est à la tête. Vous ne pouvez pas être à la tête du Conseil des droits de l’homme et dire ’’moi, je n’applique aucune recommandation dudit conseil’’ », martèle-t-il.

Et d’ajouter : « D’autant plus que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lui-même, a une valeur contraignante sur l’État du Sénégal. Ce Pacte, une fois que vous le ratifiez, il est juridiquement contraignant pour vous. Il s’impose au droit national. Le Pacte a prévu la création d’un comité d’experts dont les dix-huit membres sont des gens présentés par leur État mais une fois élus, ils siègent comme experts. Ils ne reçoivent d’instruction d’aucun État. D’ailleurs, si un Sénégalais était dans ce comité, il aurait quitté la salle pendant qu’on examinait la situation du Sénégal. »