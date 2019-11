Affaire des vidéos sur la toile: Le DG du PAD annonce une plainte contre X

Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye a pris très au sérieux les vidéos qui circulent sur la toile montrant des individus en train de voler des pneus. Contrairement à ce qu’on pouvait considérer comme un fait divers, il soupçonne, lui, la main invisible d’un concurrent. D’où la saisine de la justice par une plainte contre X pour tirer au clair cette affaire.

«Je demande aux internautes de savoir raison gardée car les vidéos qui circulent sur la toile ne sont pas tournées au Port autonome de Dakar. Donc elles ne sont pas sensées. Le seul élément vrai dans ces vidéos, c’est que le gars parle en wolof. Mais le lieu et les circonstances ne sont pas du Sénégal. Et entre les deux vidéos, il ya quelques secondes seulement», précise-t-il, d’emblée sur les ondes de la RFM, après avoir dit visualiser les deux vidéos.

Il poursuit pour démentir la véracité des vidéos : « Deuxièmement, le véhicule qu’on poussait ne démarrait pas à l’arrivée comme au départ». Maintenant, s’empresse-t-il de s’interroger pour savoir «qu’elle est la motivation de ces gens ? ». D’où son soupçon de voir « un concurrent » agir de la sorte. « Nous sommes dans un environnement concurrentiel. Donc il ne faut rien écarter», dit-il avant d’annoncer une plainte contre X pour tirer cette affaire au clair.

Le Directeur général du Pad, ne semble pas prendre cette affaire à la légère. Puisque, explique-t-il, «à partir de cette affaire de vidéo sur des cas de vol, le Sénégal peut perdre de la compétitivité. Des commerçants peuvent se dire que le Pad n’est pas sûr et vont transborder leurs marchandises vers d’autres ports concurrents. Du coup, sur la base de ces allégations, le Sénégal peut perdre de la compétitivité et des clients ». Donc, martèle-t-il, «c’est une affaire très sérieuse parce qu’elle touche l’économie du pays ».

S’agissant du Port de Ndèyane, Ababcar Sadikh Bèye estime qu’à travers cette nouvelle infrastructure portuaire, les populations de Ndayane ont, entre leurs mains, toutes les solutions du Sénégal. «A partir du port de Ndayane, le Sénégal peut apporter de la valeur ajoutée au commerce internationale. Il s’agit de créer les conditions d’exportations. Pour cela, l’expertise est là, de même que la stabilité et l’investissement du pouvoir public va se continuer».

Evoquant le mouvement d’humeurs des travailleurs du Pad, il y a quelques semaines, il fait savoir « qu’il ya un certain nombre d’incongruités qu’il fallait prendre des mesures. Il fallait supprimer tous les avantages non conventionnels. Le port compte 2039 employés dont 411 recrutés entre le 12 septembre et le 21 septembre 2019. Ce sont des recrutements illégaux. On ne peut pas mettre cette charge insupportable sur le dos de son successeur », clarifie-t-il.