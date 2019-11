Affaire des talibés enchaînés : El ha Oumar Niasse exige la libération de Khadim Guèye

L’affaire des talibés enchaînés a suscité un tollé général d’indignation à travers tous les pays. Et la machine judiciaire s’est vite mise en branle. Et pour cause, Chiekhouna Guèye dit Khadim et ses complices ont été présentés au procureur de Louga qui leur a décerné un mandat de dépôt.

Selon certains médias, leur procès est prévu mercredi dernier.

La réaction du côté de Médina Baye ne s’est pas fait attendre. En effet le fils aîné de Mame Khalifa Niass, El Hadji Oumar Niass estime que le marabout Cheikhouna Guèye dit Khadim n’a rien fait sinon jouer son rôle d’éducateur.

Face à la levée de boucliers, il demande aux chefs religieux de réagir pour exiger la libération de Cheikhou Guèye et les autres mis en cause.